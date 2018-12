Urlaub 2019: Wo das Abenteuer lockt

3. Hoch und höher: Wandern auf dem Dach der Welt

Nepal. Schon allein der Name klingt für Bergfreunde nach Paradies. Wo sonst gibt es so viele 8.000er und so viele atemberaubende Wanderrouten in einer Region? Eine der schönsten Wanderstrecken der Welt ist dabei der Annapurna Track, der rund um das Gebirgsmassiv gleichen Namens führt. Zumindest 14 Tage sollte man für diese Runde einplanen, besser noch drei Wochen, um wirklich alle Highlights auf der Tour voll auskosten zu können. Und wer dann noch Zeit und Energie hat, macht einen Abstecher zum Mount-Everest-Basiscamp, um den Berg der Berge mit eigenen Augen zu sehen.