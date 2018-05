Neue Angebote für Winterurlaube

Lisa Weddig erwartet für heuer wieder ein Rekordjahr für den Wintersport in den Alpen. Insgesamt sechs Länder, 65 Top-Skigebiete und über 350 Hotels sind bei Tui im Programm. Das beliebte Familienhotel Best Family Falkensteiner Cristallo am Katschberg, Kärnten, ist erstmals auch im Winter buchbar (eine Woche inkl. VP kostet 553 € pro Erwachsenem).

Erstmals ist Andorra über Tui buchbar. Das Finale des Alpinen Skiweltcups wird im nächsten Winter ja im kleinen Fürstentum in den Pyrenäen ausgetragen.Preisbeispiel: Vier Tage HP im DZ/ P. 444 € im 4*-Hotel President in Andorra la Vella.