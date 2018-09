Trend: Fitnesskurs im Hotel-Pool als Meerjungfrau

Die Meerjungfrauen-Trainings von Hotels.com werden diesen September in Hotels in Spanien, Japan und Mexiko angeboten. Buchbar sind diese im Hotel Zafiro Palace Palmanova auf Mallorca (20. – 22. September), im Kanucha Bay Hotel & Villas in Okinawa, Japan (17. – 21. September) und im Camino Real Polanco Mexico in Mexico City (1. – 22. September).