"Travelkid": Die fliegende Reise-Mama

Patrice Kragten ist im buchstäblichen Sinn eine „fliegende Holländerin“. Die gebürtige Niederländerin, die seit etlichen Jahren im Salzburgischen Zell am See wohnt, ist reisesüchtig. Und die Alleinerzieherin teilt diese Leidenschaft mit ihrer Tochter Romy. So sehr, dass die Reise-Mama einen eigenen Reiseveranstalter „Travelkid“ gegründet hat, der sich auf (Fern-)Reisen mit kleinen und großen Kindern spezialisiert hat.

„Ich bin das erste Mal mit meiner Tochter in einem Flugzeug gesessen, als sie gerade einmal fünf Monate alt war“, erzählt Patrice. „Und das war von Anfang an absolut überhaupt kein Stress. Romy hat die Reise-Gene von mir geerbt.“ Mittlerweile ist Romy 16 Jahre alt, und seither gehen mindestens 60 Trips auf das gemeinsame Reise-Konto.