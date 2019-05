Traumstrand aus "The Beach" bleibt bis 2021 geschlossen

Der Traumstrand aus dem Hollywood-Film " The Beach" auf einer thailändischen Insel soll noch mindestens zwei Jahre geschlossen bleiben. Dies kündigte der Meeresbiologe Thon Thamrongnawasawat, der sich um die Sanierung des Strandes kümmert, nach einer Sitzung der Behörden in Bangkok an.

Die thailändische Regierung hatte im Juni vergangenen Jahres wegen Umweltschäden ein Besuchsverbot verhängt, das eigentlich nur ein paar Monate dauern sollte. Zuletzt waren am Strand Maya Bay auf der Insel Ko Phi Phi Leh täglich bis zu 7.000 Besucher unterwegs. Die meisten kamen für eine Tagestour mit Booten vom Festland.