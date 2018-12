Baba, Winterblues! So günstig fliegen Sie jetzt nach Thailand

Die Boeing 787-8, der Dreamliner, gilt als eines der effizientesten und komfortabelsten Flugzeuge. Gegenüber anderen Maschinen punktet es mit einem besseren Raumklima, 20 % weniger Treibstoffbedarf und 60 % geringerem Geräuschpegel. Die extragroßen Fenster machen die Vorfreude auf das Paradies Thailand gleich noch größer.

Wussten Sie, dass Thai Airways mit drei Skytrax-Awards 2018 ausgezeichnet wurde, so auch für "World's Best Economy Class"? So macht Reisen Spaß.

