Tarn: Ein guter Ort für Eigensinn

Wein ist im Tarn untrennbar mit dem Namen „Gaillac“ verbunden: In der Region, die diese Herkunftsbezeichnung trägt, werden ausgewogene Weiß- und Rotweine sowie Rosés und Süßweine produziert. Dazu wird in einer eigenen Methode der Flaschengärung Schaumwein hergestellt. In den Weinen finden alte, für die Region typische Rebsorten Verwendung: „Mauzac“ und „Loin de l’oeil“ heißen die traditionellen weißen, „Duras“ und „Braucol“ die roten Reben, letztere werden oft mit Syrah-Trauben verarbeitet.

Stopfleber (Foie Gras) und Pasteten spielen in der Küche des Tarn ebenfalls eine große Rolle; allerdings gibt man meist Entenleber den Vorzug. Geräucherte Entenbrust ist günstig zu haben und wird gern als Vorspeise oder auf Salaten serviert.

Im Mittelalter gehörte die Region dank des Safran-Anbaus zu den reichsten Gegenden Frankreichs; in jüngster Zeit haben experimentierfreudige Bauern wie das Ehepaar Yves und Eve Boismartel diese Tradition wiederentdeckt. Die Fäden des Safrankrokusses werden von ihnen auch mit Sirup oder Honig verarbeitet; bestellbar via www.bioterroir.com.

Der Ort Lautrec ist in Gourmet-Kreisen übrigens weniger wegen des Malers, sondern wegen des hier kultivierten Knoblauchs bekannt, der aufgrund seiner Milde gern von Top-Köchen verwendet wird. Henri de Toulouse-Lautrec war seinerseits ein begeisterter Koch, der sogar selbst ein Kochbuch schrieb und illustrierte: „Die Kunst des Kochens“ ist 2004 in deutscher Übersetzung erschienen (Hädecke Verlag, 24,90 Euro). Im Lokal „Le Lautrec“ – gegenüber vom Geburtshaus des Malers in Albi gelegen – kocht man öfters nach dessen Rezepten.