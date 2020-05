St. Moritz: Küppli und viele behaarte Frauen

Ich sitze auf "Chasellas", einer Nobelhütte am Suvretta-Hang, die sich auf urig tarnt, und die Schweizer Kellnerin fragt mich: "Sind Sie bedient?" So gesehen, nein. Sie empfiehlt mir ein " Küppli" – ein Glas Champagner, das in Kombination mit der Höhenluft ( St. Moritz liegt auf 1.800 Meter) seine Wirkung nicht verfehlt. Erst jetzt dämmert’s mir, warum hier alle von "Champagner-Luft" reden.