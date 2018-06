So reist man gratis mit dem Zug durch Europa

Die Sitzung des Bewertungsausschusses ist vorläufig für den 27. Juni - dem Tag nach dem Ende der Bewerbungsfrist - angesetzt. Ob es für sie geklappt hat, können die Bewerber anhand ihrer Codes auf dem Jugendportal sehen. Die Buchung der Travel-Pässe wird von einem externen Auftraggeber durchgeführt.

Gereist wird in der Regel per Bahn, alternativ mit Bus oder Fähre. Ein paar Ausnahmen von dieser Regel muss es geben, und zwar für EU-Bürger, die in äußersten Randlagen zu Hause sind. Teilnehmer von den Kanarischen Inseln oder aus den französischen Überseegebieten wie der Karibik-Insel Martinique dürfen per Flugzeug anreisen. Dasselbe gilt auch für Zyprioten und Malteser.

Weil der Zweck der Aktion nicht darin besteht, jungen Leuten ein Gratis-Ticket zur Verfügung zu stellen, sondern im Kennenlernen europäischer Regionen und ihrer Kulturen, wartet auf die Teilnehmer eine Aufgabe: Als "DiscoverEU"-Botschafter sollen sie über ihre Reiseerfahrungen berichten - sei es über soziale Medien oder Vorträge in ihrer Schule oder Gemeinde.