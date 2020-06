Skispaß ganz ohne Stress

Dort, wo früher die Talstation der Gaisbergbahn war, steht am Ende der Kirchberger Loipe seit drei Jahren ein architektonisches Meisterwerk, gefüllt mit Werken von alten und jungen Meistern. Der Kunstsammler und Architekt Theo Jongen ließ ein Haus errichten, in dem er einen Teil seiner Kunstsammlung und eine Verkaufsgalerie untergebracht hat. Mit der rustikalen Touristenarchitektur Tirols hat das Haus im 5000-Seelen-Ort aber nichts zu tun. Jongen fand das Material für seinen Kunst-Bau bei einem Holzhändler in Holland. Riesige Balken tropischer Baumriesen aus Surinam, die seit dem frühen 19. Jahrhundert in Hafenanlagen an der Ostsee eingebaut waren und große Glasfronten, die einen Rundumblick auf die prachtvollen Kitzbüheler Alpen erlauben.

"Aaart Foundation" nennt Jonge sein Kunsthaus, in dem so mancher Walde für eine halbe Million Euro zu haben ist. Im Erdgeschoß zeigt er Bilder von jungen Künstlern, die der sympathische Niederländer fördert. Ein Fan der Gegend rund um Kitzbühel ist der Sammler und begeisterte Jäger schon seit 35 Jahren. Jetzt verbringt der 65-Jährige mit seiner Frau Mieke die meiste Zeit in seiner zweiten Heimat.

Freundlich und offen begrüßt der Hausherr seine Gäste, führt sie durch die Galerie. Die Kunstschätze in seinem privaten Wohnbereich – Jagdzimmer, bis zu acht Meter hohe Räume mit zig Kaminen – bekommen nur seine Gäste zu sehen. Ein sehenswertes Kontrastprogramm nach dem Skifahren!

www.aaartfoundation.com