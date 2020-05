Spektakel in Schladming

Schladming

Im Gegensatz zu mir machte Schladming eine steile Karriere. Bis zu dem denkwürdigen Dezember vor knapp 40 Jahren hatte kaum jemand die 4.400-Einwohner-Stadt im Westen derObersteiermark auf seiner Liste der legendären Rennsport-Orte – jetzt warSchladming nicht mehr aus dem Weltcup-Zirkus wegzudenken. Nur neun Jahre später fand hier dann auch bereits die ersteSki-WM statt, undwurde in einem Atemzug mit den großen, klingenden Namen des Wintersports genannt. Die Abfahrt, die Königsdisziplin, blieb auch bei der ersten steirischen Weltmeisterschaft eine rotweißrote Angelegenheit,Harti Weirather sorgte für ein nationales Erfolgserlebnis. Aber der, der große Held meiner frühen Kindheit, wurde nur mehr siebenter, die Zeit ist unbarmherzig und vor allem relativ – was wenig ist für eine Stadt, bedeutet schon eine Ewigkeit in einem Sportlerleben.Überhaupt, die Zeit! Werbesucht, mag überrascht sein, wie man diese kleine Bergbaustadt zwischenund Niederen Tauern so lange übersehen konnte. Denn unabhängig von den fantastischen Wintersportmöglichkeiten auf Planai, Hauser-Kaibling, Hochwurzen und Reiteralm-Gebiet oder den spektakulären Weltcup-Nightraces mit gut 50.000 Besuchern, kann sich auch die Stadt selbst ganz einfach sehen lassen. Denn sie ist, und das bildet vielleicht gerade den Reiz, bei dem ganzen Rummel um Geschwindigkeitsrekorde, langsam gewachsen, ließ sich viel Zeit.