Seychellen: Insel der Stillen

Oder man bucht einen Tagesausflug zur Schildkröten-Insel Curieuse. Noch 300 der 100 bis 200 Kilo schweren Riesenschildkröten leben auf dem von Menschen nicht bewohnten Eiland. Der Wanderpfad durch den Mangrovenwald führt an einer flachen Bucht vorbei, in der man Rochen und einen Meter lange Riffhaie von einem Aussichtspunkt beobachten kann.

Bei den Hotels hat man auf Praslin eine recht gute Auswahl – von einfachen Gästehäusern über erschwingliche Mittelklassehotels bis zur Luxusklasse wie dem Lémuria Resort. In der Edelbleibe an der Westspitze urlauben die Promis dieser Welt. 400 Angestellte kümmern sich um 200 Gäste. Zwischen den Bungalows mit viel Edelholz schnurren Elektro-Wägelchen, abends erstrahlt die Terrasse am Meer im Lichterschein, beim Dinner im Kerzenlicht wird Service auf hohem Niveau zelebriert.

Legerer und typisch creolisch mit viel Fisch, Currygerichten und Reis isst man in den kleinen charmanten Restaurants. Einen After-Dinner-Bummel mit ein bisschen shoppen kann man sich auch auf Praslin abschminken. Wenn die Sonne im Meer versinkt, ist tote Hose. Außer ein paar Greißlern gibt es keine Shops, die Straßen sind kaum beleuchtet, Bars Mangelware.

Am abwechslungsreichsten ist die Hauptinsel Mahé. Um die 70 Strände gibt es dort zu entdecken. In einigen der schönsten Buchten stehen Luxus-Hotels wie Four Seasons, Banyon Tree und Kempinski. Hektik ist auch hier ein Fremdwort. Selbst in Victoria, der Hauptstadt der Seychellen mit immerhin 23.000 Einwohnern, gibt es kein Nightlife und nur eine Ampel. Nur am Sonntag wird es am schönsten Strand etwas lauter – da wird der Beach Beau Vallon zur Barbecue-Zone der Einheimischen. Das fotogene Treiben sollte man sich nicht entgehen lassen, genauso wenig das Bier vom Fass an der Open-Air-Bar des dortigen Hotels Coral Sand mit österreichischem Direktor. Ein offenes Bier bekommt man nämlich kaum auf den Seychellen, schon gar nicht um 3 € wie hier.

Ja, und danach legt man sich wieder in den Schatten eines Takamaka-Baumes und schaut auf Strand, Meer und Sonnenuntergang. Nach Hause kommt man garantiert erholt.