Wo die zahmen Murmeltiere sind

Und trotzdem liegen beide Hotels im Sommer in Strandnähe. Da verwandelt sich der 1500 große Außenpool-Bereich des Hotel „Bär“ in einen Beach-Klub. Tonnen an hellem, rundkörnigem Sand wurden rund um den Pool und die Spielgeräte aufgeschüttet: Bergerlebnis und Strand zu vereinen, damit wollen die Hoteliers der beiden Häuser Gäste ansprechen, denen ein Sommerurlaub am Meer mittlerweile zu heiß und zu eintönig geworden ist.