China zwischen Tradition und Größenwahn

Ganz ohne Rummel kommt im Süden Chinas eine Naturkulisse aus Fels, Wald, Wasser und Wolken aus, die wie ein Traumgebilde am Auge vorüberzieht. Wegen der Flüsse und Seen preisen die Chinesen Guilin "als das Schönste unter dem Himmel".

Am Boot bei der Fahrt auf dem Li-Fluss durch eine Bilderbuchlandschaft in der Provinz Guangxi wird Schlangenschnaps kredenzt. "Der Fluss gleicht einem seidenen grünen Band, und die Hügel sind wie türkisfarbene Haarnadeln aus Jade", schrieb der Gelehrte Han Yu (768 - 834). Was dem Österreicher die Wachau, ist dem Chinesen das tausendfach beschriebene, gemalte und fotografierte Idyll mit von Bambusbäumen überwachsenen, kegelförmigen Karstbergen. Die haben in der bildhaften Sprache der Chinesen Namen wie "Acht Unsterbliche kreuzen den Fluss" oder "Großvater betrachtet einen Apfel". Im Ort sind neue Hotels und Shopping-Malls in Bau und Riesenplakate versprechen heute schon die Konsumfreuden von morgen: " Prada is coming soon ..."

"Die Schönheit der Berge von Guilin übertrifft die Schönheit aller Schätze der Welt. Nur die Berge bei Yangshuo sind noch schöner", sagen die Chinesen. Ein kleines Wunder ist unser nächstes Reiseziel: Das Städtchen Longsheng liegt in einer bezaubernden Landschaft in der Gebirgsregion ungefähr 100 km nordöstlich von Guilin. Von dort geht’s nur mehr zu Fuß weiter in die abgelegenen Bergdörfer, die mitten im Anbaugebiet mit terrassierten Reisfeldern liegen.

Eine Taverne am Wegesrand lockt mit lokalen kulinarischen Köstlichkeiten: geräucherte Ratten und Schlangen hängen an einem Seil über dem Grill. Schmackhaft? Eher Geschmackssache. Die Aufschrift auf der Schürze des Küchenfräuleins an diesem entlegenen Ort erstaunt: "Playgirl". Wir entscheiden uns für im Bambusrohr gegarten Reis. Eine gute Wahl.