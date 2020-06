Rittern um die Kinder

Urlaub mit Kindern, da ist die Herausforderung immer mit im Gepäck. Wer von früh bis spät mit Kinder versorgen, wickeln, füttern, waschen etc. beschäftigt ist, und wer am Abend hundemüde noch dem kindlichen Chaos hinter herräumen darf, stellt sich unweigerlich die Frage: Was bitte, soll denn hier noch Urlaub sein?