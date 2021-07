ReiseSalon: Urlaubs-Messe für Genießer

Im Festsaal finden sich Reiseveranstalter wie Ganesha Reisen, Spezialist für Russland, Indien, Südostasien, Mittelasien, Jordanien, China und Baltikum. Und der nachhaltige Afrika-Spezialist Akwaba Travel, der Reisen ganz nach den Wünschen des Gastes zusammengestellt. Wer Luxus sucht, findet ihn bei Lobster Experience, Windrose Finest Travel und Oceania Cruises (Seereisen Center). Thailand konzentriert sich am "Salon" auf nachhaltigen Urlaub. Fokus-Partner am Samstag ist Ethiopian Airlines (fliegt Wien– Addis Abeba nonstop) – die Airline des Landes, das der European Council on Tourism and Trade zum besten Reiseziel der Welt 2015 gewählt hat. Thema des 1. Österreichischen ReiseBloggerSlam (Fr.,14:30 Uhr, Marmorsaal) ist das Reiseglück. Zudem wird die Homepage www.reiseglück.at gestartet, auf der Besucher ihre Reiseglück-Erlebnisse eintragen können. Und: Besucher des ReiseSalons können Tickets, Kreuzfahrten und Hotelaufenthalte gewinnen. Viel Glück!