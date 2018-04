Rebellen-Stadt Marseille: Bouillabaisse und Kultur auskosten

Die spanische Volotea fliegt Marseille ab 20. April wieder nonstop von Wien an. Die Hafenstadt am Mittelmeer stand touristisch gesehen immer im Schatten der großen Metropole Paris und kleinerer Städte wie Nizza. Rau war der Ruf der „Stadt der Rebellen“. Die Angst vor der Bevölkerung so groß, dass die Kanonen der Befestigungsanlagen auch in die Stadt gerichtet waren. Geschossen wurde aber nie Richtung Vieux Port. Der alte Hafen ist das Zentrum dieser Stadt, in der man preiswerter einkaufen kann als in Paris oder Nizza.

Am Vieux Port, den der Stararchitekt Norman Foster mit einem eleganten Stahlpavillon versah, reiht sich ein Restaurant ans andere. Hier gibt es die weltberühmte Spezialität aus Marseille, die Bouillabaisse. Die Wienerin Pia Leydolt-Fuchs von Cap-Cult, die sehr private Führungen anbietet, schwört, dass sie innerhalb weniger Monate zehn Kilo abgenommen hat, wegen der Bouillabaisse, die sie mit kräftigen Schlucken Rosé-Wein nachspült. „Das ging ganz einfach, das Essen macht es und das Wetter.“

Madame führt uns durch das angesagte Viertel Panier, benannt nach den Korbflechtern. Heute befinden sich hier junge Designer, Boutiquen und kleine Läden, dazu angesagte Bars und viel Graffiti an den Hausfassaden. Seit 1996 das Projekt Euroméditerranée aus der Taufe gehoben wurde, bekam die Stadt am Meer eine neue Silhouette. Das Stadtgebiet wurde zwischen La Joliette und dem Bahnhofsviertel Saint Charles neu gestaltet. Die Docks sind renoviert mit dem schönen Nebeneffekt, dass die Kriminalität wieder an die Ränder gedrängt wurde.

Das neue, im Wasser gelegene Museum der Zivilisationen Europas und des Mittelmeers (Mucem) ist verbunden mit der alten Befestigungsanlage. Et voilà – wir befinden uns wieder am alten Hafen, wo unser Seemanns-Programm beginnt. Einen Ausflug im Motorschlauchboot zur Ile d’If. In der dortigen Festung, vor der Stadt, hat Alexandre Dumas in seinem weltberühmten Roman den Graf von Monte Christo gefangen gehalten.