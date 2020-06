Portoroz: "Das bestgehütete Geheimnis Europas"

Marcello Mastroianni

Portorož

Nur 46 Kilometer ist der slowenische Meerzugang lang, die kleine StadtPortorož bildet das Herzstück der gepflegten Küste. Eleganten Retro-Flair versprühen die renovierten Hotels entlang der Strandpromenade.Sophia Loren undhaben in den 60er Jahren hier gefeiert. Dazu säumen verschiedene Rosenarten die öffentlichen Flächen. Nomen est Omen:bedeutet im Italienischen "Hafen der Rosen”. Nur die kleinen, würfelartigen Shops und Bars entlang des Strandes sind weniger ansehnlich als der Rest des Ortes, der von saftig-grünen Hügeln umgeben ist.

" Portorož ist das bestgehütete Geheimnis Europas", ist der Lieblingssatz des deutschen Hoteldirektors Thies Bruhn, der das alt-ehrwürdige Kempinski Palace in Portorož leitet. Schon Kronprinz Franz Ferdinand hat in dem Haus übernachtet, das 1910 eröffnet wurde und seit mehr als 100 Jahren eine Landmark an Sloweniens Küste bildet. Eigentlich sollte Bruhn das Fünf-Sterne-Hotel nach einem großen Umbau nur wiedereröffnen. Das ist jetzt sechs Jahre her, Bruhn ist noch immer hier. Wie schön das kleine Land ist, in dem gerade einmal etwas mehr als zwei Millionen Menschen leben, wissen viele nicht. "Meine Kollegen sagten, ich bin ein armer Hund, als ich nach Slowenien musste - bis sie selbst hier waren. Jetzt beneiden sie mich", grinst Bruhn zufrieden.