Neues aus der Korallen-Kinderstube

Das Malediven-Luxusresort Huvafen Fushi bietet das Korallenadoptionsprogramm bereits seit 2008 an. Meine Koralle Wurzel war Nummer 1395, jetzt ist das Resort bei Nummer 2018 angelangt. Jede Woche werden auf Huvafen Fushi, einer Luxus-Insel im Nord-Malle-Atoll, etwa drei bis vier neue Korallen adoptiert. Sie finden ihre neue Heimat in den ersten zwei Jahren in einer eigens eingerichteten Korallen-„Nursery“, wo sie unter ständiger Beobachtung einer Meeresbiologin stehen. Nach zwei Jahren werden die Korallen dann in die freie Wildbahn entlassen.

„Für viele ist es eine ganz neue Erfahrung sich an der Riff-Restaurierung und Instandhaltung zu beteiligen“, erklärt die neue Meeresbiologin Nicole. Sie löste vor kurzem die Ökologin Barbara Gratzer aus Wien ab, mit er ich vor einem Jahr zu dem Metalltisch geschnorchelt bin, wo meine Koralle Wurzel ihre Heimat gefunden hat.