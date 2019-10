Neue Uniformen für die Flugbegleiter von Lauda

Die österreichische Billigairline und Ryanair-Tochter Lauda präsentiert sich in einem neuen Look. Neben des Re-Brandings der Flugzeug Livery (Lackierung), sowie der Erneuerung der Innenausstattung wurde nun auch das gesamte Kabinenpersonal mit neuen Uniformen pünktlich vor Start in den Winterflugplan ausgestattet.

Seit heute Freitag tauschen alle Crew Mitglieder auf den vier Basen Wien, Stuttgart, Düsseldorf und Palma ihre bisherige Dienstkleidung gegen die neue Lauda Uniform ein. Passagiere am heutigen Flug OE550 von Wien nach Chania konnten als Erste den brandneuen Look der Kabinenbesatzung bestaunen.