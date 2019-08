Mit Stil und für wenig Geld: Schweiz-Urlaub geht auch günstig

Unter dem Dach der sogenannten Parahotellerie Schweiz haben sich vergleichsweise günstige Übernachtungs-Unterkünfte zusammengeschlossen, die Komfort und Eleganz bieten. So checkt die Familie im Laufe der Reise noch in einem Feriendorf mit großzügigen Zimmern samt Badelandschaft und Freizeitpark ein. Und als Höhepunkt gibt es Tage und Nächte mit Traumblick über den Vierwaldstättersee in einem Bed and Breakfast. Für Jugendherbergen, die in der Schweiz oft auf sehr hohem Niveau, teils sogar preisgekrönt sind, bleibt schlichtweg nicht genügend Zeit. Aber die Kinder reklamieren schon am Anfang, dass eine Wiederkehr in den nächsten Ferien Pflicht sei, da sie dann bestimmt den großen Schatz im Rhein fänden.

Für dieses Mal haben die Goldwäscher ihr Schürf-Werkzeug beiseitegelegt. Stattdessen wollen sie den Berg stürmen. Das ist in der Schweiz, mit ihrem Zugverkehr und ihren Bergbahnen einfacher als in allen anderen Alpenländern. Hinzu kommt, dass die Tickets in Disentis Teil der Gästekarte sind, und somit Campingplatz-Bewohner in den Genuss kostenloser Fahrten kommen. Also trägt die Caischavedra-Gondel alle Familienmitglieder hinauf zur Bergstation, wo den Kindern schlagartig klar wird, dass jede Bergbahn einmal am Ende ist und nur noch eigene Muskelkraft weiterhilft. Den Panoramaweg schaffen aber selbst die Kleinen.