Bei diesem Reiturlaub kommen auch Nicht-Reiter auf ihre Kosten

Ob Dressur oder Ausritt – die Pferde, allesamt Lusitanos, zeichnen sich neben der Gelehrigkeit vor allem durch ihren Charakter aus. "Es ist das, was mich an dieser Rasse von Anfang an so fasziniert hat", sagt Lima Mayer Sr. Was der 65-Jährige damit meint, wird schon bei der ersten Begrüßung mit einem der Wallache oder Hengste deutlich: Sie wirken entspannt und dennoch aufmerksam – sind immer für ein paar Kuscheleinheiten zu haben.

Den engen Kontakt mit Menschen suchen hier bereits die Jüngsten. Der 65-Jährige züchtet gemeinsam mit seinem Sohn, Diogo Lima Mayer Jr., seit Jahren die berühmte portugiesische Rasse. So erfolgreich, dass die meisten Fohlen bereits vor der Geburt verkauft sind.

Bevor es zu den neuen Besitzern geht, können die Jungtiere gemeinsam mit ihren Müttern ein Leben fernab vom Stall genießen. Tag und Nacht laufen sie auf dem riesigen Gelände frei herum und freuen sich über Besuch der Hotelgäste, um sich ausgiebig kraulen zu lassen. Wer früh genug aufsteht, erlebt mit ein wenig Glück im Gras schlafende, genüsslich schnarchende Fohlen. Ein beeindruckendes Erlebnis – selbst für Nicht-Reiter.

Planschende Pferde

Letztere sind im Monte Velho Equo Resort natürlich auch willkommen. Lima Mayer Sr. hat nicht nur an schicke Zimmer, sondern auch an zwei Pools und einen Massageraum gedacht. Bewegungshungrige erkunden das Gelände auf einem der Leihfahrräder. Beim anschließenden Sonnenbad sollte die Urlaubslektüre hin und wieder zur Seite gelegt werden. Sonst könnte man die Stutenherde verpassen, die regelmäßig zum nur wenige hundert Meter entfernten Teich läuft, um sich gemeinsam mit dem Nachwuchs voller Elan ins Nass zu stürzen.