Mit Rangern die Tauern entdecken

Ranger Andreas stellt am Ende der Wanderung noch einmal sein Universal-Wissen unter Beweis und zeigt, dass er ein echter Experte auch in Sachen ausgefallener Überlebensstrategien ist. Er lenkt unsere Aufmerksamkeit auf ein Distelgewächs am Wegesrand. Gekonnt schneidet er die Pflanze mit seinem Taschenmesser auf. "Das ist Jägerbrot", erklärt er und hält uns ein Stück zum Kosten hin. Wer einmal von einem Ranger durch den Nationalpark geführt wurde, wird danach nicht mehr durch das Gelände stolpern, sondern bewussten Schrittes die Natur erleben. Bildungsauftrag erfüllt!



Die Anmeldung zu Exkursionen für Schulklassen oder Wanderungen laufen direkt über die jeweiligen Nationalparkverwaltungen in Salzburg, Tirol und Kärnten.