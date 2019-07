Mit Campingkocher Kaffee bei Rialto-Brücke gebraut: 1.000 Euro Strafe

Weil sie dabei erwischt wurden, wie sie sich mit einem Campingkocher einen Kaffee unweit der Rialto-Brücke in Venedig zubereiteten, sind zwei deutsche Urlauber mit 1.000 Euro bestraft worden. Sie wurden außerdem aus der Lagunenstadt ausgewiesen, teilte der Gemeinderat in einer Presseaussendung am Freitag mit.

Die beiden Berliner im Alter von 32 und 35 Jahren wurden von einigen Bewohnern der Polizei gemeldet, nachdem sie sich zu Füßen der Rialto-Brücke hingesetzt hatten und die Flamme des Campingkochers anzündeten. " Venedig muss respektiert werden. Wer die Stadt besucht und sich nicht zu verhalten weiß, wird bestraft und ausgewiesen", sagte der Bürgermeister von Venedig Luigi Brugnaro.