Menorca - Mallorcas stille Schwester

Menorca hat aber auch für Wasserratten viel zu bieten. Viel Wind bläst an den grobkörnigen Stränden im Norden – ideal für Surfer und Segler. Die feinen Sandstrände im windstilleren Süden sind bei Familien beliebt. Zu den schönsten zählen die Strände von Son Saura, Son Bou, Sant Tomàs sowie die Bucht von Cala Galdana. Klotzige Hotelburgen wie auf Mallorca gibt es nicht.

Sehenswert sind die zwei großen Städte Mahón und Ciutadella, die schmucke Altstädte sowie viele Einkehr- und Shoppingmöglichkeiten bieten. Mahón hat den größten Naturhafen am Mittelmeer (6 km lang, 1,2 km breit, 30 m tief), Kreuzfahrtgäste erreichen die Altstadt mit wenigen Schritten. Ein Ohrenschmaus sind die Orgelkonzerte in der Kirche Santa Maria – die Orgel hat mehr als 3000 Pfeifen. Ciutadella punktet mit Rathausplatz, Kathedrale, prachtvollen Palästen und dem großen Reiterfest (jährlich am 23. und 24. Juni). Außerhalb der Stadt sind das Steinbruchmuseum Pedreres de s’Hostal und die prähistorische Begräbnisstätte Naveta des Tudons einen Stopp wert.

Wer kulinarische Vielfalt genießen will, muss nach Es Mercadal am Fuße des Monte Toro. Der Ort gilt als das gastronomische Zentrum Menorcas. Die Restaurants servieren u. a. knusprige Spanferkel, butterweiche Lammbraten und im Ofen gebackene Gemüsegerichte. Für das Nationalgericht Caldereta de Llagosta (suppenartiger Langusteneintopf) muss man allerdings tief in die Tasche greifen – er kostet 60 bis 70 € pro Person.