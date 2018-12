Medellin: Graffiti statt Drogenkrieg

Eines der symbolträchtigsten Projekte entstand in der Comuna 13 – dem einst gefährlichsten Viertel in der gefährlichsten Stadt der Welt. 2011 wurde hier eine 160 Meter lange, überdachte Rolltreppe eröffnet. Sie überwindet einen Höhenunterschied von 28 Stockwerken. Wie eine orange Raupe schlängelt sie sich den Berg hinauf. An ihren Rändern haben sich Läden und Essensstände etabliert.

Auch Touristen trauen sich heute wieder in das Viertel. Tour-Guides führen die Besucher durch die Comuna 13, zeigen ihnen die Veränderungen und vor allem die vielen Graffiti, die die Wände zieren. Sie erzählen von der Vergangenheit, arbeiten sie auf und fungieren als Mahnmale, dass sich die Gewalteskalationen nie wiederholen dürfen.

Operacion Orion

Sie verweist auf das Bildnis einer Elefantenfamilie. In ihren Rüsseln halten sie weiße Taschentücher. Es ist eine Erinnerung an die „Operacion Orion“. 2002 ließ der damalige Präsident Alvaro Uribe eine Säuberung mit Panzern und Hubschraubern durchführen, bei der Dutzende Unschuldige starben und Hunderte vermisst wurden. Anwohner baten mit weißen Bettlaken um Feuerpausen. „Noch heute, wenn Hubschrauber hier drüber fliegen, bekommen viele Angst“, sagt Maria. Die Bauschuttdeponie La Escombrera, auf der die Leichen vermutet werden, ist von der Comuna 13 aus gut zu sehen.