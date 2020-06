Inselhüpfen in der Mittelmeer-Idylle

Türkisfarbenes Meer, geheimnisvolle Grotten versteckt in Felsbuchten, und traumhafte Sandstrände: Wer das sonnenverwöhnte Malta und die Nachbarinsel Gozo besucht, erlebt den Inbegriff des Mittelmeertraums. In Kooperation mit Papageno Touristik entführen wir Sie zu den schönsten Naturschauplätzen des charmanten Insel-Duos. Zudem gewinnen Sie Einblick in die jahrhundertealte Kulturgeschichte des Archipels. Neben geführten Touren zu Ausgrabungsstätten haben Sie Gelegenheit in das quirlige Hafentreiben der Fischerdörfer einzutauchen und finden auch genügend Zeit für eigene Aktivitäten: Erkunden Sie die Umgebung auf eigene Faust oder genießen Sie einfach nur herrlich entspannte Bade-Tage am Wasser sowie die Annehmlichkeiten Ihrer zwei Strandhotels. Das Beste: Diese Mittelmeeridylle bekommen Sie für ein Schnäppchen. Mit 699 € sind Sie bereits dabei. Diese Highlights warten auf Sie: