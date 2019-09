Malibu Beach: Ganz nah dran an den Stars

Nur gut dreißig Fahrminuten sind es von Santa Monica nach Malibu, für amerikanische Verhältnisse ein Katzensprung, außerdem ist der Weg über den berühmten Pacific Coast Highway an sich schon spektakulär. Beim Strandspaziergang zum Malibu Pier können Touristen ungeniert einen Blick auf die Luxus-Terrassen der promibewohnten Beach Houses werfen, die sich am Strand eindrucksvoll aneinander reihen (man kennt das Bild aus der Sitcom „Two and a Half Man“).