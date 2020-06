Luxus-Schiff: Die neue Europa

Zielgruppe des neuen Luxusschiffes mit Bordsprache Deutsch sind "anspruchsvolle, berufstätige Kunden, die in ihrer Freizeit das größtmögliche Maß an Individualität suchen", sagt Sebastian Ahrens, Sprecher der Geschäftsführung von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten. An Bord wird moderne, legere Atmosphäre dominieren. Kapitänsdinner, feste Tischzeiten und Tischordnung wird es nicht geben. Um traute Zweisamkeit genießen zu können, wird es in den acht Restaurants – sie kredenzen u. a. französische, asiatische und mediterrane Küche – mehr Zwei-Personen-Tische geben. In der bordeigenen Kochschule werden Profis den Gästen Kochtricks verraten.