Luxus, Öko, Party: Beim Campen geht es nicht mehr nur um die Freiheit

Auf den ersten Blick sieht es auch so aus, als ob der Campingplatz als Ort der Freiheit und des tagelangen Verweilens im Liegestuhl ausgedient hat. Studiert man etwa das Programm auf dem Platz Klausenhorn Konstanz am Bodensee, wähnt man sich im Cluburlaub: Yogaabend, Yogamorgen, Shiatsu-Massage, Stand-Up-Paddling-Kurs, Nording-Walking-Tour, Erzählabend, Liederabend, Basteln, Pizza-Event und die „mobile Campingkirche“ mit Mitmachaktionen. Der Campingplatz ist nicht mehr nur den Campern vorbehalten, er wendet sich an alle Reisenden.

Auch an die große Gruppe der Individualisten. Die schmunzeln zwar noch immer, wenn sie die dicken weißen Karawanen zu Meer oder See ziehen sehen, aber sie verbringen selbst Stunden im Outdoorshop, um das Angebot der neuesten und leichtesten Zelte zu checken. Auch die Freiheitspuristen haben sich professionalisiert. Es zieht sie nicht mehr nur an den skandinavischen Fjord, sondern auch in die Pinienwälder Frankreichs, an die Seen im Osten und die urbanen Campingplätze im Westen.