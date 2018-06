Luxuriöse Hundehotels: Wellness für Hund und Herrl

Immer mehr Hundebesitzer können sich einen Urlaub ohne ihren geliebten Vierbeiner nicht mehr vorstellen. Diesen Trend erkennen auch die Hotelbetreiber, die viel Geld in hundefreundliche Serviceleistungen und in die Ausstattungen ihrer Unterkünfte investierten. Laut aktuellen Schätzungen gibt es in Österreich etwas mehr als 500.000 Hundehalter mit rund 650.000 Hunden. Etwa 30 Prozent der Hunde - also rund 200.000 - dürfen sich über jährliche Urlaubsfahrten mit ihren Besitzern freuen.



Ob der beste Freund des Menschen in der Ferienunterkunft auch wirklich willkommen ist und gut betreut wird, können Hundebesitzer ab sofort sehr einfach über ein neues Internetportal feststellen. Das Urlaubsportal www.hundehotel.info hat ein Verzeichnis mit 263 hundefreundlichen Hotels und Pensionen aufgebaut. Je nach Ausstattung erhalten die Unterkünfte sogenannte "Doggies". Ein Doggy bedeutet, dass Hunde in der Unterkunft erlaubt sind. Bei einem Hotel mit sechs Doggies sind ausschließlich Gäste mit Hunden anwesend. Zusätzlich wird auch ein umfangreiches Programm für Hunde-Wellness und -Pflege angeboten.