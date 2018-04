Liverpool: Die Beatles-Stadt ist im Aufbruch

Das Festival-Angebot im Jubiläums-Jahr

WoW-Festival „Writing On The Wall“ ist ein Literatur-Festival, das von 1. bis 31. Mai 35 Veranstaltungen in ganz Liverpool bietet.

Future World Of Work Von 1. Mai bis 31. Juli gibt es in ganz Liverpool „Serien von Provokationen“ von Künstlern, aber auch Vorträge und Diskussionen zum Thema „Arbeit und Gesellschaft der Zukunft“.

Sound City 5. bis 6. Mai/Baltic Triangle: Musikfestival, das neue Sounds und Talente aufspürt und vorstellt.

Positive Vibration 8. und 9. Juni, Reggae-Festival im Baltic Triangle.

Africa Oye 16. und 17. Juni, Sefton Park, Festival afrikanischer Musik.

Liverpool Biennial Die zehnte Auflage der Biennale für zeitgenössische Kunst läuft von 14. Juli bis 28. Oktober und steht unter dem Motto „Schöne Welt, wo bist du?“.

Liverpool International Music Festival Ein DJ-Festival heuer unter anderem mit Basement Jaxx und Tim Westwood. 21. und 22. Juli im Sefton Park.

China’s First Emperor and the Terracotta Warriors Die Sonderausstellung der Terracotta Armee im World Museum läuft noch bis 28. Oktober.

International Beatle Week 22. bis 28. August: Coverbands auf verschiedenen Bühnen im Cavern Club und Cavern Pub und Spezial-Veranstaltungen wie „50 Jahre ,White Album’“.