Lifestyle im Weinland

Protzig thront die Hotelanlage auf einem Westhang über Ehrenhausen. Blicke auf den jungen Weingarten, auf die sanften Wein­hügel, ein Schloss, ein barockes Mausoleum und schmucke kleine Einfamilienhäuser muten wie eine Cinemascope-Kulisse an.

Nach Langenlois in Niederösterreich bereichert nun ein zweites Loisium Wein & Spa Resort das südsteirische Weinland. Ein drittes soll 2014 in Voegtlingshoffen im Elsass folgen.

Das Vier-Sterne-Haus in Ehrenhausen zwischen Leibnitz und Gamlitz besticht durch zeitgenössische Architektur. Der kühle Betonbau wurde außen mit Lärchenholzlatten verkleidet. Im Inneren wird auf urige Gemütlichkeit, flauschige Teppichböden und Farbenvielfalt verzichtet. Designer Stephan Ferency zog Weiß und Grau dominant durch, nur durchbrochen von schwarzen Weinregalen aus Stahl im Restaurant- und Barbereich, sattes Grün im Spa und einer herrlichen Lamperie, die Behagen schafft. Die Vinothek ist in Gold gehalten, was einen Muskateller wohl noch gelber macht.