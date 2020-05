Latein in Wien: Inschriften bis Europahymne

Das Ingenio et Industria neben der Statue von Joseph II. auf dem Josefsplatz könnte auch das Motto der Maturaschule sein. Nur mit Begabung und Fleiß lassen sich Ziele erreichen. Interessant auch die Inschrift unter der Reiterstatue: Iosepho II Augusto, qui saluti publicae vixit non diu sed totus. Auf gut Wienerisch: Dem Kaiser Joseph II. zu Ehren, der für das öffentliche Wohl gelebt hat, nicht lange, dafür volle Post.



Für ältere Semester ist das Jonglieren mit lateinischen Versen auch Gehirnjogging. Bestes Beispiel: Dr. Roland, der ist zu Fuß flott unterwegs und auch geistig voll auf der Höhe. En passant erzählt er, dass er mit einem Kollegen einen lateinischen Text für die Europahymne kreiert hat. (zu hören unter Audio: Europa-Hymne in Latein) Die ist zwar im Moment auch nicht in aller Munde, dafür wurde sie vom Wiener Singverein vertont und bis hin zur BBC in London gespielt. Heute ertönt sie bei jeder akademischen Feier an der Wiener Universität.