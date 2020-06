KURIER-Test: Skitouren mit den Öffis

Alles, was sonst im Kofferraum des Autos zurückbleibt, muss mit in den Rucksack. Und wer einmal bei zweistelligen Minusgraden eine Viertelstunde verschwitzt an einer Haltestelle gewartet hat, vergisst nie wieder auf Wechselwäsche. Einer Studie der Boku zufolge reisen in Österreich im Alpintourismus nur 13 Prozent der Menschen öffentlich. In der Schweiz sind es 45 Prozent. Das hat aber nicht nur mit dem attraktiveren Verkehrsangebot beim Nachbarn zu tun. "Das Angebot ist bei uns nicht so schlecht", betont Regner. "Es wird nur nicht entsprechend beworben. Und manch einer, der über das schlechte ÖV-Angebot klagt, hat sich gar nicht informiert, was machbar ist."