Kulinarischer Entenritt in Südfrankreich

Gabrielle lässt sich unterschiedliche Sorten einpacken, wirft die Ente wieder an und gibt Gas. Das Fenster klappert, der Wind rüttelt am Dach und selbst 50 Kilometer pro Stunde kommen einem schon schneller vor als sonst. Ganz unweigerlich muss man hier in Südfrankreich an Louis de Funès als Gendarm denken, wie er in einer Ente mit der rasanten Nonne landete, die bei jedem verlorenen Reifen und jeder Abkürzung durch die Botanik in noch lauteres Lachen und Juchzen ausbrach.

Ganz so wild geht es bei Gabrielle natürlich nicht zu, aber ihr Lachen zumindest ist ähnlich ansteckend wie das der Nonne. Und sie lacht gern und viel und erzählt dabei viel über das Var, dessen Farben und Gerüche sie genauso liebt wie den Geschmack des Essens und des Weins. „Hier gibt es ungewöhnlich viele Bio-Produzenten“, erzählt die 54-Jährige, die mit einem reizenden Akzent Deutsch spricht. Und das liegt wohl vor allem an dem Dorf, durch dessen Gassen die Ente gerade fährt: Correns. Der dortige Bürgermeister Michael Latz schlug vor 20 Jahren bereits vor, auf Bio-Anbau umzusteigen – und hatte damit Erfolg. Heute ist Correns dem eigenen Slogan zufolge „Frankreichs erstes Bio-Dorf“ und animierte in der Umgebung viele Produzenten, denselben Weg einzuschlagen. „Die Region ist nicht sehr reich“, erklärt Gabrielle. „Die wichtigsten Einnahmequellen sind Wein und Blumen.“ Bio-Produkte seien daher eine Möglichkeit, sich von der Konkurrenz abzusetzen. Und auch wenn sich wegen des bürokratischen Aufwands nicht alle Produzenten bio-zertifizieren lassen, ist die Qualität trotzdem oft bio.