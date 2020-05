Kuhattacken: Selber schuld

An die 60 Kühe grasen auf den Bergwiesen um seine Alm, an guten Tagen kommen an die 100 Wanderer. "Auf der Weide, da sind die Kühe daheim. Der Mensch betritt ihr Revier, nicht umgekehrt. Wenn etwas passiert, liegt das meist am Wanderer", sagt der Landwirt. "Viele versuchen, Kälber zu füttern oder zu streicheln und leinen ihre Hunde nicht an." Doch Hunde sind ein Hauptgrund für Kuhangriffe. Sie stellen eine potenzielle Gefahr für die Herde dar. "Die Hunde werden von der Leine gelassen und laufen automatisch zu den Kühen. Klar, dass die reagieren, egal, ob der Hund klein oder groß ist", erzählt Christine Nussbaumer, Rudis Frau. "Wenn der Hund dann Angst bekommt, und das tut er schnell, wenn er Kühe nicht gewohnt ist, versteckt er sich hinter dem Herrl. Der ist dann der Angeschmierte, wenn die Kuh auf ihn losläuft."



Damit Wanderer das Weidevieh besser einschätzen lernen, hat das Land Salzburg im Frühsommer 5000 Infobroschüren drucken lassen. "Ich bin stärker", heißt der Flyer treffend, nach den jüngsten Angriffen explodierte die Nachfrage. Mittlerweile wurden 15.000 Stück nachgedruckt, das Land Tirol will die Idee übernehmen.