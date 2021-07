Kuba: Neuer Glanz auf der Tabakinsel

Wir starten unsere Tour in der Metropole Havanna, bemerken gleich: Die Stadt putzt sich heraus! In der Altstadt und an der Uferpromenade Malecón sind baufällige Prachtbauten aus der Kolonialzeit eingerüstet, überall wird gehämmert, gesägt und gemauert. Bei meinem ersten Kuba-Besuch vor acht Jahren waren die Gebäude rund um die Plaza Vieja noch nicht renoviert. Heute erstrahlen alle in frischem pastellfarbenen Glanz. "Schauen Sie – da oben hängt Wäsche am Balkon", freut sich unser engagierter Reiseleiter Rafael, "endlich kommt wieder Leben in die Altstadtmauern, ganz nach dem Wunsch unseres Stadthistorikers!"

Das Land ist im Aufbruch, das merkt man an allen Ecken und Enden. Der italienische Freizeitmodenriese Paul & Shark hat an der Plaza Vieja einen Shop eröffnet, Schanigärten laden zum Verweilen ein. Diese und Dachterrassen-Lokale schießen in der Altstadt von Havanna wie die Schwammerln aus dem Boden. Seit Präsident Raúl Castro, der Bruder von " Maximo Lider" Fidel Castro, private Restaurants mit 50 Plätzen zulässt (bis 2011 waren nur zwölf Personen erlaubt), wurden auf der Insel mehr als 800 Lizenzen vergeben. "Wir werden ganz langsam und vorsichtig auf die Selbstständigkeit vorbereitet", sagt Rafael. Kein Kubaner weiß, in welche Richtung sich die Sozialistische Republik mit autoritärem Einparteiensystem nach dem Tod der betagten Castro-Brüder entwickeln wird.