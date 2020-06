Krimischauplätze: Am Tatort

Bestseller-Autorin Caroline Graham lässt ihren Inspektor Barnaby im fiktiven Midsomer ermitteln. Buch und Serie sind aber tatsächlich in verschiedenen englischen Grafschaften, darunter Buckinghamshire und Oxfordshire angesiedelt. Die Dörfer, die in Midsomer Idylle versprühen, gibt es längst nicht mehr. Sie stammen aus der Zeit Agatha Christies, als das Dorf noch Zentrum der Gesellschaft war. Geblieben sind Häuser und bestimmt auch Psychopathen, verschwunden hingegen Kirchen, Postämter und Läden. Was Touristen aber nicht davon abhält, sich bei einer der haufenweise angebotenen Literatur-Reisen vor Ort umzusehen.

Donna Leon und Commissario Brunetti sind der Dauerbrenner unter den Themenreisen. Sie werden noch immer angeboten, obwohl der Commissario seit 1992 ermittelt. Doch Brunetti, einer der ersten Roman-Ermittler, ist mittlerweile Kult und Venedig immer eine Reise wert. Leon beschreibt die Stadt in ihren Romanen auch so detailliert, dass sämtliche Schauplätze mit Hilfe eines Stadtplanes genau recherchiert werden können – was Lust macht, auf Entdeckungstour zu gehen. Da kann es schon passieren, dass Krimifans sich zwischen Fiktion und Wirklichkeit verlieren.

In Altusried im Oberallgäu, versieht seit 2003 der kauzige Kommissar Kluftinger seinen Dienst. Die Führungen zu den Orten, an denen die Kluftinger-Krimis spielen, dürften so echt gewesen sein, dass sogar der ortsansässige Bestattungsunternehmer dem Kluftinger-Wahn verfiel. Weil bei Führungen über den Friedhof immer wieder nach den Gräbern der Krimi-Toten gefragt wurde, errichtete Klaus Hackler vor einer Woche kurzerhand ein provisorisches Grab für Philip Wachter. Er war im Roman "Milchgeld" ermordet worden. Der Altusrieder Pfarrer bezeichnete die Aktion als geschmacklos, Hackler baute das Grab wieder ab. Im echten Altusried herrscht also doch Recht und Ordnung – ganz ohne Kluftinger.