Feudal im Privatjet um die Welt

Extra Check-in am Airport, Limousinen-Transfer auf das Rollfeld, Business-Class-Sitze, Haubenküche-Service in der Luft und an Land inklusive Getränken, Arzt an Bord, keine Formulare selbst ausfüllen, keine Koffer schleppen im Zielgebiet, Logis in den feinsten Hotels, spezielle, von mitreisenden Lektoren ausgewählte Ausflüge und ein Galadiner an Orten, wo es sonst nicht möglich ist – bei dieser zugegeben sündteuren Art zu Reisen wird dem Gast der Himmel auf Erden zu Füßen gelegt. Einzig das Zielgebiet, oft ein ganzer Kontinent, bestimmt der betuchte Gast: ObAfrika,Südamerika,oder gar eine Weltreise – alles ist möglich.

Im deutschsprachigen Raum rittern drei Luxusreisen-Veranstalter um die wohlhabende Klientel in der Schweiz, Deutschland und Österreich, die sich so eine Reise, die je nach Länge und Ziel pro Person zwischen 15.000 und 65.000 € kostet, leisten kann: