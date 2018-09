Mythen und Märchen über Kreuzfahrten

Sind Kreuzfahrten nur etwas für Pensionisten?

Endlose Tage auf hoher See und keine Action an Board? Keinesfalls! Bei Kreuzfahrten gibt es heute für alle ein geeignetes Paket - sei es für Paare (oder zukünftige Verlobte?), Singles oder Familien mit Kindern. Tagesausflüge können individuell oder in Gruppen unternommen werden und für an den Seetagen steht ein großes Angebot aus Kulinarik, Wellness, Baden und atemberaubenden Shows zur Auswahl.