Keine Lebensgrundlage am Horn von Afrika

Der Viehbestand kann sich nicht mehr erholen, denn der nächste Regen wird frühestens im Oktober erwartet, wenn er denn kommen sollte. Zinggl hält sich in den Krisenregionen an der Grenze zu Somalia auf. Er sieht Frauen und Kinder mit vom Fieber glasigen Augen und angeschwollenen Beinen. Nicht alle schaffen es bis in die Flüchtlingslager.



Somalia ist für die Hilfsorganisationen kaum erreichbar. Eine irische Caritas-Gruppe, die seit 20 Jahren in Somalia ist, hätte derzeit größte Schwierigkeiten in dem Land zu arbeiten. Die Menschen dort müssen sich also über die Grenze nach Äthiopien und Kenia retten. Die lokalen Hilfsorganisationen mit denen die Caritas zusammenarbeitet, hätten genug Leute und ausreichend logistische Möglichkeiten, um die Nahrung zu verteilen, doch sie haben zu wenig Geld. Die Getreidepreise haben sich in Kenia inzwischen verdreifacht.



Zinggl befand sich am Dienstag in Marsabit, einer 50.000 Einwohner-Stadt ohne einer einzigen asphaltierten Straße: "Ich habe gerade mit einem Gesundheitsexperten gesprochen, der mir bestätigt hat, dass bereits ein Viertel der Bevölkerung stark unterernährt ist," sagt er. Das entspricht auch den Berichten, die die CARE-Österreich-Chefin Andrea Wagner-Hager aus dem Flüchtlingslager Dadaab durchgibt, wo sich bereits 384.000 Menschen aufhalte: "Ich habe eine 40-jährige Frau getroffen, die alle ihre sieben Kinder durch die Hungerkatastrophe verloren hat."