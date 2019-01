Karibischer Mehrkampf auf Barbados

Barbados steht für mitreißende Karibikklänge, kulinarische Hochgenüsse, eine bewegte Kolonialgeschichte und perfekte Sonnenuntergänge. Nicht umsonst landeten „Die Flippers“ schon in den Neunzigern mit „Die rote Sonne von Barbados“ einen Kassenschlager. Nicht umsonst gilt die Karibikinsel mit ihren zahlreichen Rum-Shops als Paradies für jeden Rumliebhaber. Nicht umsonst kehrt R&B-Legende Rihanna jeden August zum traditionellen Crop Over Festival in ihre Heimat zurück. Dieses wird zum Ende der Zuckerrohrernte gefeiert und besonders sein Abschlussfest, der Kadooment Day, ist bei Party-Touristen aus aller Welt äußerst beliebt. Damit aber nicht nur feierwütige Amerikaner auf die Karibikinsel kommen, setzt Barbados auf Sporttourismus und rückt damit die aktive Seite der sonnigen Insel in den Vordergrund.