Kappadokien: Bizarre Wunderwelt der Türkei

Die Heißluftballons starten meist in der Nähe von Göreme, die Fahrt ist Nervenkitzel pur. Der Pilot steuert das Gefährt mitunter knapp an Felstürmen vorbei, taucht damit in die Schluchten ein - so tief, das manchmal nur das Dach des Ballons aus den Felsspitzen herausragt. An wettertauglichen Tagen drängen sich bei Sonnenaufgang bis zu 100 Heißluftballons in der Luft. Nachteil: Man muss sehr früh aus den Federn.

Wer das nicht will, fährt von Göreme ins ein paar Kilometer entfernte Uçhisar. Auch der höchstgelegene Ort Kappadokiens bietet herrliche Panoramablicke, hat rund 1000 Einwohner und wird von einem hohen Burgfelsen dominiert. Dessen Höhlen dienten einst als Wohnräume, in byzantinischer Zeit auch als Kloster. Vor dem Burgfelsen säumen Straßenhändler den Weg. Sie verkaufen handgefertigte kappadokische Puppen und Nachbildungen von Feenkaminen. Uçhisar ist bei Ausländern als Zweitwohnsitz sehr beliebt, viele haben Wohnungen gemietet.



Auch über der Kleinstadt Ortahisar thront ein markanter Burgfelsen, dessen Höhlen und Gänge den frühchristlichen Gemeinden als Schutz vor Angreifern dienten. Ortahisar ist das Zentrum des Obstanbaus in Kappadokien. Die Tuffsteinhöhlen, die ganzjährig eine Temperatur um zehn Grad aufweisen, werden als Lagerräume für Zitrusfrüchte und Gemüse aus der gesamten Türkei genutzt. Aus aufgelassenen Lagern entstehen oft Höhlenrestaurants und -diskos.

Weintraubenkirche In Ortahisar steht auch ein Felskegel, in dem sich die Weintraubenkirche aus dem 8. Jh. befindet. Weinbau spielt in Kappadokien seit langer Zeit eine große Rolle. Zwölf Rebsorten gedeihen. Die Lese findet im September und Oktober statt. Turasan in der modernen Stadt Ürgüp ist die größte Weinfabrik der Region. Medaillen zeugen von der Qualität der Weine, die nach Japan und China exportiert werden und in der Vinothek zu verkosten sind.



Sechs Kilometer von Ürgüp entfernt ist die Kleinstadt Mustafapasa einen Besuch wert. Hier lebten bis 1923 auch griechische Familien. Architektonischer Zeitzeuge ist das Hotel-Restaurant Old Greek House, das von Süleyman Öztürk liebevoll geführt wird. Seine Frau Emine kocht himmlische Menüs mit Linsensuppe, Pottery-Kebab, Fleischbällchen, Gemüsereis und Reispudding auf. Viele Touristen kommen mit dem Taxi, um hier gepflegt zu dinieren.



Wer nach den lohnenden Rundgängen in der Töpferwerkstatt Chez Galip und in der Teppichknüpferei Sentez in der Handwerkshochburg Avanos noch Zeit hat, sollte eine der unterirdischen Städte Kappadokiens aus dem 6. bis 10 Jh. erkunden. 36 wurden entdeckt, wenige sind zugänglich. Die bekanntesten sind Kaymakli und Derinkuyu. Unter Platzangst oder Atemnot sollte man aber nicht leiden. Die Gänge, die mehrere Etagen in die Tiefe führen, sind eng, manchmal muss man auch gebückt gehen.