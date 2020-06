Kap Verde: Insel des Feuers

Angst vor einem abrupten Ausbruch muss man nicht haben, denn der Vulkan ist für seine träge Aktivität bekannt. Beim letzten Ausbruch musste es erst drei Wochen nach der ersten Eruption überhaupt Evakuierungen geben.

Am Rande der Lava ist die Insel ein äußerst fruchtbarer Ort, wo trotz seltenen Regens Wein, Kaffee und Pfeffer wachsen. Den Krater – Chã das Caldeiras genannt – kann man praktisch im Alleingang besuchen. Nur durchschnittlich 27 Touristen sind pro Tag an diesem mystischen Ort als Nächtigungsgäste gebucht. Durch die hohen, bis zu einen Kilometer hohen Kraterwände ist außerdem ein Sternenhimmel ohne Störlichter zu beobachten, wie sonst nur an wenigen Plätzen auf der Erde.

Erst seit 2008 wird dieser Geheimtipp ganz langsam für den Tourismus erschlossen. Der Grund dafür hat einen Namen: Mustafa Eren. Zunächst war er als Bergsteiger engagiert worden, um Kletterseile zu verlegen. "Ich war in 80 Ländern auf dieser Welt und als ich hier ankam, wusste ich sehr rasch: Da bleibe ich", erzählt Eren. Mittlerweile gibt es vier (einfache) Quartiere in der Chã, der in Deutschland aufgewachsene Türke will mit Privatkrediten für Einheimische demnächst weitere finanzieren. Den Massentourismus möchte er aber nicht haben: "Eine Finanzgruppe aus Italien wollte ein großes Hotel und eine Seilbahn auf den Vulkan bauen, das wäre Irrsinn, das machen wir sicher nicht", sagt Eren. "Wir haben hier den Traumtourismus, den sich jeder wünscht. Eine kleine Gruppe gebildeter Leute, die sogar den eigenen Müll vom Berg mitnimmt."