Kanada: Top-Tipps von Katerina Jacob

Ihm zuliebe übersiedelte sie auf Pender Island, eine kleine Insel vor Vancouver. "Ich wäre lieber oben in der Weite geblieben. Aber ich hatte keine Chance", erzählt die quirlige Schauspielerin, die ihre Erlebnisse als Auswanderin in ihrem Buch "Oh (weia) Kanada" festgehalten hat. Die Kriminalkommissarin Sabrina Lorenz aus der Serie "Der Bulle von Tölz" nimmt den Leser mit auf eine Reise durch Kanada. Jacob, die vor der Schauspielerei an der Akademie Malerei studierte, ist eine hervorragende Beobachterin.