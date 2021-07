Luxushotel in Angkor

Asien

Grand Hotels

Angkor

Nicht, dass dies die gute alte Zeit für das Land gewesen wäre, aber die Kolonialherrscher hinterließen ineinige wunderbare Hotels, die heute zu den Top-Häusern der Welt zählen. Eines der zu Unrecht weniger bekanntenist das Raffles, fünfzehn Fahrminuten von den monumentalenTempeln vonentfernt.

Die Vergangenheit wird im Hotel stilsicher und aufwendig zelebriert. Das Hauptgebäude und die beiden Seitenflügel in schönstem Art déco mit asiatischem Einfluss beherbergen 119 Zimmer, Suiten und Villas. Die schwarz-weißen Bodenkacheln sind teils noch original, ebenso die Badewannen mit Messingfüßen und die silbernen Kerzenhalter in Elefantenform. Sogar der alte, eiserne Fahrstuhl ist in Betrieb. Die historische Kabine rattert die Etagen zwar so langsam hinauf, dass man zu Fuß schneller wäre. Doch der liebenswürdige Lift-Boy freut sich dermaßen über jeden Fahrgast, dass man ihm den Spaß nicht nehmen will.