Jubiläum: Alpenverein wird 150 Jahre alt

Eine interessante Ausstellung über die Faszination der Bergwelt, ein Dialog über die Zukunft des Alpenvereins sowie eine zünftige Hüttengaudi im Sommer sind nur ein kleiner Ausschnitt der zahlreichen Programmpunkte des Jubiläumsjahres 2012.

"Erlebnis Berg" wird sich die interaktive Ausstellung, die anlässlich des Geburtstages ab 14. März im Wien Energie Haus (6., Mariahilfer Straße 63) bei freiem Eintritt gezeigt wird, nennen. Neben ausführlichen Informationen zu der Geschichte und den Aufgaben des Alpenvereins, wird man dort auch alles über neue Trendsportarten erfahren und sich an einer Kletterwand oder einer Seilrutsche erproben können. Am 30. Juni wird der Tag der " Hüttengaudi" österreichweit in den Vereinshütten bei zünftiger Musik und einer herzhaften Jaus’n begangen. Auch eine Geburtstagsüberraschung samt großem Gewinnspiel erwartet die Besucher.