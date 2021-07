Sri Lanka & Malediven: Elefanten, Buddha, Traumstrände

Bei dieser KURIER-Extratour können Sie sich mit einer Reise gleich zwei Insel-Träume erfüllen: Luxusreisen-Spezialist Gulliver’s Lifestyle offeriert eine feine Insel-Kombi im indischen Ozean: Sri Lanka und Malediven. Verbinden Sie eine spannende Kulturreise samt außergewöhnlichen Extras mit Relaxen in einem Luxusrefugium auf den Malediven.

Sri Lanka, das Land des Tees, der Gewürze und der buddhistischen Tempel ist an sich schon eine Reise wert. Gulliver’s Lifestyle hat in dieser Extratour Erlebnisse hineingepackt, die nicht bei jeder Reise geboten werden – etwa eine Fahrt mit dem Ochsenwagen, eine Radtour, ein Reis- und Curry-Essen bei Reisbauern und eine Tuktuk-Fahrt: So tauchen Sie hautnah in das Alltagsleben ein. Natürlich werden Ihnen in den ersten sieben Tagen der Reise auch die Highlights des Inselstaats serviert:

Felsen von Sigiriyamit Ruinen einer Festung und den barbusigen Wolkenmädchen (Felsmalereien aus dem 5. Jahrhundert)

Felsentempel in Dambulla Der Tempel des Königs Valangambahu liegt auf einem etwa 110 Meter hohen Granitfelsen. In fünf Höhlen sind mehr als 130 Buddha Statuen zu sehen. Die Anlage ist UNESCO-Weltkulturerbe.