In Umbrien hat Genuss Tradition

Hinter den Gemäuern alter Klöster verbergen sich Geheimnisse aus alten Zeiten. Das Gebiet ist wahrlich geschichtsträchtig. Und Geschichten gibt es wirklich zu jedem Haus. Unter Beisein eines Umbrien-Kenners wird eine Wanderung erst richtig zum Vergnügen: So erfährt man etwa, was ein "Haus der guten Mitgift" ist, warum es in Umbrien so viele Schweine gibt und dass man in der Toskana auch Skifahren kann.



Tipp: "Hauser-Exkursionen" bietet geführte Wanderungen durch die umbrischen und toskanischen Weindörfer an.